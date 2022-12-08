本周六（10日）恰逢達賴喇嘛獲頒諾貝爾和平獎33週年，有關他的紀錄電影《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》也將於本月30日在台上映，格外有意義。該片除揭曉達賴喇嘛逃出西藏時從不為人知的祕密，更記錄他奔走四方宣揚和平的事蹟，以及如何以愛與慈悲對待全世界，對比現今動盪世局，十分發人深省。

《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》由英國獨立導演尚保羅馬汀尼茲（Jean-Paul Mertinez）執導，也是他的「西藏三部曲」之首部曲。達賴喇嘛流亡印度迄今64年，從此未再踏入西藏一步，片中除有達賴喇嘛親自口述1959年逃往印度的驚心動魄過程，還有當年他與印度總理尼赫魯、英國首相麥米倫互通的密信，首度曝光當年世界領袖聯手「搶救達賴喇嘛」的驚心過程。

達賴喇嘛一直很關心世界局勢，日前「2022諾貝爾和平獎」揭曉，他還特地發出祝賀函給三位新得主：白俄羅斯人權活動家阿列斯比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯非政府組織「紀念館」（Memorial）以及烏克蘭公民自由中心（Center for Civil Liberties），邀請他們「透過人性和對話，找出快樂且互利的方法來解決問題」。