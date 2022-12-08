台北101大樓「最高辦公室」84樓頂新集團辦公室提前遷出，101大樓8日證實「拆除返還中」；據悉，頂新84樓的租約明年到期，趕在年底準備遷出，主要是北部辦公室新點已擇定，陸續搬遷，目前101亦與三～四組企業洽談新租戶。

而對台北101來說，歷經二年多來部分舊租戶撤出、新租戶進來，也讓101租金行情順勢往上飆，根據實價揭露的租金中，台北101大樓的80樓曾創下每坪4,998元最高價，此次租戶汰舊換新有機會衝破5,000元創新里程碑。

頂新位於台北101大樓的台北總部占地近800坪，在出脫101持股後基於合約未到期仍持續於84樓辦公，惟隨著頂新集團業務重心均轉往大陸，以致今年即陸續與101洽談提前搬遷事宜，目前台北辦公室據點確定，提前搬遷。

信義區商辦市場一直處於供不應求，看準頂級商辦需求，台北101自2020年起即陸續調整大樓服務，包括重金打造35樓近500坪社交空間Sky Park，為辦公大樓升級加分，部分舊租戶遷出，也引進包括法國在台協會等新租戶陸續進駐，此外還包括外資金融機構、化妝品、科技業均陸續成為新房客，以新租戶租金漲幅約兩～三成，也使得101大樓近二年租金收益均創新高。