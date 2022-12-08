聯準會近期釋出鴿派訊號，新興債市浮現投資契機。投信法人認為，隨通膨降溫、美債殖利率及美元走勢回落，將有利今年來跌深的新興市場債市表現。

統計今年來各債市受貨幣緊縮及美元走強衝擊，投資等級債、非投資等級債、新興市場債的信用利差均回到長期平均水準以上，其中新興市場債券信用利差拓寬幅度相對較大，今年修正幅度也高於其他債券。

復華投信表示，隨通膨見頂，金融市場預期聯準會緊縮速度將開始放慢，預估隨聯準會升息接近尾聲，美元強勢升值趨勢可望趨緩，此外，根據過去統計，美元指數與新興本地債券指數走勢呈現負相關，若美元不再強勢，跌深的新興市場本地債市有機會出現落後補漲。

今年來因美國強勢升息，讓美國10年期公債殖利率一度突破4％，美元指數創下20年來新高，不過隨11月初公布的CPI數據浮現降溫跡象，美國10年期公債殖利率自波段高點回落，美元指數11月單月跌幅約5％，創下2010年9月以來最大單月跌幅。隨資金回流，帶動新興市場債券基金近月反彈表現不輸股票型基金。

復華南非幣長期收益基金經理人吳宜潔表示，通膨降溫使聯準會出現轉鴿跡象，美元美債回落有助新興市場資產反彈。南非幣今年來表現優於多數新興貨幣，加以經濟成長與財政狀況優於信評機構預期，帶動三大信評機構接連調升南非信評展望，此舉增添南非政府公債利多。另外，南非央行預期明後年通膨將回落至目標區間，有利具高息題材的南非長天期債券表現。