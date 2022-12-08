女星關穎以演員身分出道，還曾以《向左走向右走》入圍金馬獎最佳女配角，但一直以來她的家庭背景最受關注，她是日盛金控的千金小姐，亮眼外型和優雅氣質，讓她被譽為「最美名媛」；2013年關穎嫁給香港CEO朱志威後息影，育有1女2子，但她仍會透過社群分享生活點滴，近期她經營YouTube頻道，和粉絲分享自己的生活，最新影片中關穎的朋友直接包下雙層巴士帶小孩吃飯，豪氣體驗讓不少人羨慕。

關穎日前發布新影片，標題是「直接包下台北雙層巴士！坐巴士吃飯環信義！車上有10個小孩是什麼感覺？帶小孩體驗台北最浪漫的行程」，她帶著孩子們一起登上巴士，關穎介紹會有這次的巴士之旅是因為有朋友邀請，這個朋友生日會辦生日會，朋友自己雖然沒有結婚生小孩，但本身很喜歡孩子，所以包下巴士讓孩子們可以一起來玩。

關穎問朋友包車貴不貴，朋友豪氣回答「還好」。（圖／關穎七十二變 YouTube）

關穎採訪包巴士的朋友，對方表示因為自己也沒坐過，剛好包到台北市政府的巴士，會在信義區繞一、兩個小時，被問到包車是否很昂貴，朋友闊氣回答「還好」，關穎這次一打三帶孩子們出門，似乎是時間來不及，關穎只能素顏出門，雖然沒有化妝，但關穎看起來仍非常漂亮，皮膚沒有任何瑕疵，保養得非常好。

（圖／關穎七十二變YouTube）

網友紛紛留言：「關穎顏值太能打了，素顏竟比完妝還漂亮」、「關關對小孩家教很好！cc很有氣質！」、「好真實的媽媽生活，完全不矯作」、「教孩子時的好脾氣和教育方式值得我學習」、「關姐個性好幽默」。