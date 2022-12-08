準時下班錯了嗎？大陸江蘇省南京市一位孫姓女子每天準時晚上6時下班離開公司，沒想到近日卻被主管要求，不應準時離開辦公室，而是該晚個幾分鐘再走人，消息曝光後引發熱議，許多網友質疑，員工下班如果不能準時走，那麼為何上班時都要求員工準時進入辦公室？

據《山東商報》報導，孫女被主管私訊，「你以後晚上下班別踩點走好不好？」表示自己每天晚上6點一到就聽到辦公室開門的聲音，質疑孫女肯定還沒有到下班時間就把電腦關機了；雖然孫女強調，自己自己沒把電腦關機、留在公司也沒有晚飯可以吃，主管卻回應，「那你不能6點整就走啊，你可以6點零幾分走啊」，孫女聞及此言，好乖乖答覆「好的」。

孫女透露，自己是文件處理人員，工作不多，她在下班前都能完成，公司規定早上9點半上班、晚上6點下班，當天並沒有發生什麼特別的事情，她如往常正常下班，沒想到就收到主管的私訊，「我就覺得有點離譜」。

對此，許多網友紛紛回應，「工作都做完了而且已經下班時間了還待在公司幹嘛」、「把活幹完了，也到時間了，還不能下班啊？」、「不準時下班不就是加班嗎？給加班費嗎？」、「問問主管，早上能不能上班時間之後到，不準時上班行不行？」。