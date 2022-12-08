為因應氣候變遷對全球永續發展的嚴酷挑戰，嘉義市政府以2050淨零碳排為目標，訂定永續自治條例融入城市治理，目前市區公車網絡100％全電動低底盤，引進YouBike 2.0公共自行車系統，綠能運具廣受好評，市長黃敏惠表示，永續必須有作法，不該只是個說法。

黃敏惠表示，嘉義市2020年領先全國實現100％全電動低底盤市區公車網絡，提前達成交通部2030年公車全面電動化的目標；過去3年來電動公車運量大幅成長400％。

還引進YouBike 2.0公共自行車系統，創下零單車失竊率紀錄，2021年再導入全國首發的YouBike 2.0E電力輔助自行車，深受市民好評，勇奪滿意度全國第1。

黃敏惠還說，目前正推動的「嘉義市綠能永續循環園區」建設，更是要以落實資源循環永續再利用及轉廢為能目標，確保未來30年嘉義市垃圾妥善處理無虞，創造綠金經濟。

黃敏惠表示，市府將以「讓永續轉為商機」、「讓永續成為生活」、「讓永續融入治理」三大核心戰略，建構「「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的永續幸福嘉義市。

黃敏惠進一步表示，嘉義市已連續2年榮獲《今周刊》「永續城市特優獎」，今年更是非六都唯一榮獲第一屆亞太永續行動獎「宜居永續城市」肯定的城市，所有的努力就是要為下一代營造世代宜居的環境。

面對極端氣候嚴峻挑戰，減碳、永續要融入施政、深植教育與生活，並以永續的精神輔導產業淨零轉型，創造產業綠經濟，帶動永續商機，才能逐步實現2050淨零碳排的目標。