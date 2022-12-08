【立綱氣象報報】周休東部局部雨 西部天晴早晚較涼

北台灣近期天氣持續溼冷，氣象局稍早也針對雙北及宜蘭發布大雨特報，而明（9）日持續受到東北季風影響，各地低溫約17至19度，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區等地有大雨機率，預估下周一（12日）低溫下探15度，而到了下周三（14日）冷空氣已達「冷氣團」等級，北台灣低溫只剩下13度，就連近期較溫暖的南台灣低溫也只有18度，提醒民眾務必做好保暖措施。

氣象局資料顯示，明日迎風面水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨持續且明顯，要提防局部大雨，而北部及花蓮、台東也有局部短暫雨，中南部則是晴到多雲的天氣。

氣象局資料顯示，明日迎風面水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較明顯，要提防局部大雨，。（圖／擷取自氣象局官網）

明日北部及東北部整天較涼，西半部及東北部低溫17至19度，花東約20度。（圖／擷取自氣象局官網）

而明日氣溫方面，北部及東北部整天較涼，其他地方早晚略寒，西半部及東北部低溫17至19度，花東約20度，白天北台灣氣溫上升有限，高溫約20到22度，其他地區則有望達到25至30度，中南部地區的民眾要注意日夜溫差較大。

氣象主播戴立綱指出，隨著東北季風逐漸增強，北台灣轉為濕冷，而中南部屬天氣晴朗、陽光露面，明日清晨彰化、嘉義氣溫明顯偏低，明日（9日）起東北季風會更強，周休假期冷空氣抵台，下周一、下周二（12、13日）低溫約15度，下周三（14日）第二波冷空氣更強，北台灣急凍低溫僅有13、14度，已達「冷氣團」等級，南台灣下周四低溫也只剩下18度，呼籲民眾要注意保暖。

值得注意的是，中央氣象局預報員張承傳表示，目前菲律賓偏東南方海面仍有熱帶擾動，雖在低緯度區域仍有發展空間，部分國外模擬有機會達颱風強度，若發展成颱風，將為今年第25號颱風帕卡，但距離台灣較遠，移動過程中會帶來水氣，但不會有直接影響，後期發展不確定性仍大，還需持續觀察。