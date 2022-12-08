九合一選舉結束，民進黨大敗，只保住5縣市，國民黨空前團結大勝，同時更積極準備2024總統大選。因此，近日就有港媒指出，桃園市長選舉國民黨張善政大勝後，他喊出「未來從桃園開始，團結也從桃園開始」這句話，是非常有政治深意，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，張善政帶著行政院長的資歷當選桃園市長，對於桃園市府的成員，擔任過閣揆的人，視野會比傳統縣市首長來得高，因此張善政也被寄予厚望，不能辜負市民期待。而日前桃園市黨部主辦感恩茶會時，國民黨主席朱立倫就表示「我是桃園市民」，因此未來張善政上任後有可能要滿足市民朱立倫的需求。

該份報導指出，朱立倫不會滿足只有國民黨黨主席的頭銜，很有可能在2024時自己下場，剛好他的故鄉桃園是會最恰當的基地，九合一大選後再出發。而對於2024國民黨內初選的看法，張善政指出，將會交給黨的機制運作，完全尊重。但當張善政喊出「未來從桃園開始」加上「團結也從桃園開始」的口號是很有巧意的，一方面說給朱立倫聽，也說給所有藍營支持者聽，凸顯2024大選桃園扮演的重要性，「若是張善政想在桃園施政大展身手，前提就是要國民黨拿回執政，一切都好說，才不會處處受到掣肘」。