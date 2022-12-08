「遇到這個下流房東！」一名女網友崩潰表示，最近她急著搬家，尋覓好久終於找到心儀的房子，不料房東竟然對她有非分之想，傳訊息騷擾「妳走後我打XX兩三次」，女網友入住後還慘遭襲臀。文章一出，嚇壞不少網友，紛紛留言勸她立即報警求助，直說：「同為女人真的很看不過去」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，原本住的房子租約尚未到期，房東因故要將房子收回，給了她一個月時間搬離，由於時間緊迫，好不容易才找到符合需求的房子，但沒想到竟是夢魘的開始。

其實，原PO在看屋時就覺得不對勁，房東先試探「有沒有男朋友」，還不斷言語性騷擾，並還傳來訊息：「你走了之後，我打XX兩三次」。但由於好物件實在難尋，原PO只好硬著頭皮入住。

原PO表示，新的租屋處得和房東同住，隔壁房間還住有另一名女房客，樓下則是房東、房東太太，以及剛出生寶寶共同的生活空間。某日她請房東處理房子問題時，對方突然伸出鹹豬手撫摸她的臀部，就算表明「有交男朋友了」，房東仍不為所動，還噁心地說：「想再摸一次」。原PO對此敢怒不敢言，崩潰地說：「我不敢反擊，因為我都沒看到喜歡的物件，也怕得罪他會再次被趕出去」。

貼文曝光後，網友一面倒苦勸原PO盡早搬離，甚至呼籲她報警求助，「你應該立刻大聲喝止！並且主動報警！房子再找無所謂，個人安全要擺第一才對」、「他一直在測試底線，留存證據後快跑，以免發生更遺憾的事情」、「同為女人真的很看不過去，有什麼事情比人身安全更重要？房子再好有屁用」、「我的天，這也太噁了吧」、「你趕快去備案我拜託你，這超級嚴重的欸」。

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