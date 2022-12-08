郭彥甫7年前卸下主持棒，成功轉型變畫家，還赴世界各處巡迴辦畫展，他今（8日）出席ViewSonic 2022 ColorPro Award國際視覺藝術暨攝影展，毫不眷戀演藝圈的他透露，日前上小S主持的東森《小姐不熙娣》，製作人敲他半年，才點頭答應上節目，在節目中還聊到為何離開演藝圈，開完笑稱當初主持態度很差，「我就是想被換掉啊。」

而小S的姐夫具俊曄來台後，郭彥甫曾與他交流藝術創作理念，他以韓文的「兄」稱呼具俊曄，表示彼此不過問家務事，「我會跟他分享我創作的路線跟方式是什麼，因為這樣的原因可以讓我一直做下去。」他說2人互動上算是契合，形容具俊曄「是一個善良的人，很溫暖、很好的人」，也認為他有藝術家單純、純粹的本質。

郭彥甫日前在臉書曬出兒子畫畫的照片，寫下「還不會寫字就已經在教他爹畫畫是怎麼一回事了」，談到此事，他說家裡都是油畫顏料，兒子會自己跑到他畫畫的空間玩，他就會在旁邊看，笑說「這是小孩的本能」；而兒子目前2歲4個月，身高已90公分左右，他甜誇老婆很會顧小孩，「兒子很可愛，皮膚也很好。」。