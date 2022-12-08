國民黨立委補選候選人王鴻薇在日前抛出「核二核三延役」的議題，希望與民進黨的候選人吳怡農就此話題進行辯論，目前還未得到具體回應。電力專家表示，台灣正面臨「缺電、漲價、空汙、減碳、國安」五大問題，核二核三延役非常有必要 。

其實，關於核二核三延役的議題，早在上星期，台灣電力工會提出一份建議函，表示「近年台商回台擴大投資，半導體業擴廠用電需求攀升，加以 能源轉型、碳排，及減煤等因素衝擊，備轉容量隨穩定大型基載 發電機組陸續除役逐年遞減，貴公司(台電)僅憑電力調度及調節技術 機制因應，電網負荷猶如走鋼索，稍有差錯，輿論及各方責難又將排山倒海而來，實非基層同仁能夠承受。」因此建議「鑑於核二廠2號機運轉執照將於明(112)年3月14日屆期，在持續運轉安全無虞下，請貴公司積極研提核二廠及核三廠 延役事宜。」因此王鴻薇更像是「聲援者」，而非「主張者」。

台灣電力公會給台電公司的建議函。(圖/台灣電力公會)

在王鴻薇提出核二核三議題之後，反核團體拿出法規來否定，表示延役必須提前申請，現在早已不可行。不過，曾經推動「以核養綠」與「重啟核四」兩項公投案的國立清華大學核子工程科學研究所的李敏教授，在網路上貼出《為何要推動「核二核三廠」延役?》的PPT，指出「台灣電力供應面臨缺電、漲價、空汙、減碳、國安的問題，核二核三的延役，可以穩定供電、平穩電價、減少空汙、拯救地球 健全台電與中油財務」

另一張PTT強調，台灣缺電絕非危言聳聽，而是依據經濟部能源局《110年全國電力資源供需報告》(111年公布)，提到「台灣未來可調控電力、發電機組嚴重不足」

核二廠兩部機組裝置容量 197 萬瓩(98.5X2)，核三廠兩部機組裝置容量190.2萬瓩(95.1X2)，換算年發電量約為310億度，相當於110年全國總發電量的10.65%。

從減碳的角度分析，以台電公司碳排係數0.509公斤/每度來計算，假如核二核三能完整運轉，每年減少碳排1580萬噸 ，是110年台灣「綠能發電」(風、光、水、廢棄物發電)的減少碳排量之1.8倍。

至於法規不允許的問題，李敏教授在媒體訪問時多次說過，從科學與技術的角度，核二核三是可以延役的，其延役計畫書也早就寫好，只是因為政治力的干預，改變成退役計畫書。法規是人為制定，如果有心要使用核能，修改與調整法規也就可以了，根本不是問題。

加州惡魔谷核電廠原本將在2025年停止運轉，現在加州議員通過展延5年的許可。(圖/世界核能新聞)

的確，以美國加州的惡魔谷核電廠(Diablo Canyon NPP)為例，在過去很長一段時間，加州反核聲浪強烈，惡魔谷核電廠原本不打算延役，預計2025年關閉，也已完成了退役計畫書。然而，就在今年9月，加州州議會以懸殊的票數比例，通過了惡魔谷核電廠的臨時延役案，展延運轉許可到2030年。很明暊，這其實不符合原本的核電法規，按正常步驟，核電延役需要2年以上的工作時間，包括全電廠的檢查、設備更新等工作，才能得到第2張運轉許可執照，限期為25年，惡魔谷核電廠的5年展延，是不得不為的應變之舉，否則它無法趕在2025年執照到期時完成延役工作。

另一個明顯的例子在德國，眾所皆知，德國是堅定廢核的國家，原計畫將目前仍在運轉的伊薩爾二號（Isar 2）、埃姆斯蘭（Emsland）、內卡維斯特海姆（Neckarwestheim 2）3座核電廠，在今年底全部關閉；然而俄烏戰爭使歐洲能源吃緊，要是德國真的按計畫在今年底停用核能，那麼原本就短缺的能源，就必然雪上加霜。能源短缺問題，迫使德國議會暫緩2022全面廢核計畫，核電廠必須待命運轉，至少到明年4月。很明顯，這也是一個不符原本法規的作法，但是在無情的缺電危機之前，再堅持法規就顯得沒有意義了。