中國大陸近日快遺鬆綁疫情防控措施，但多民眾在應對新情勢時卻普遍出現心理上相當茫然的狀態。中國疾病預防控制中心前副主任、新冠聯防聯控機制專家組成員馮子健說，不論疫情防控政策如何調整，最終中國會有80%至90%的人會經歷感染Omicron病毒株過程，現在重點是如何應對疫情感染高峰造成的衝擊。

據《中國青年報》報導，馮子健在一場題為《如何理性面對Omicron》的專題報告中表示，「不論（疫情防控）政策以什麼樣的形式進行調整，我們多數人都難免遭遇一次感染」。

他說，第一波大規模疫情衝擊的到來時間，與不同地區政策調整的方式、調整前的感染者人數、人口流動情況等因素密切相關。根據數學模型測算，當第一波大規模衝擊達到最高峰時，人群中的感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到一個平穩期，最終可能80%-90%的人都會經歷感染。

他指出 ，在應對第一波大規模衝擊過程中，有3件事亟需做好，包括：採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。

針對疫情高峰可能會給醫療系統帶來巨大壓力，馮子健表示，需要提前做好醫療服務的流程、模式轉換的準備，使沒有接觸過新冠重症病例的醫務人員儘快熟悉診斷、治療的規則和流程，能夠快速識別重症和有重症傾向的病人。

他還說，還要改進醫院的管理模式，保護正在住院的其他各類病患，並儘量減少因醫護人員感染而造成的人員壓力。

此外，如果由於自己感染導致其他人也被感染，不需內疚自責，未來感染Omicron會是一個很常見的現象，這是每個人都要經歷的、難免的事情。其次，建議大家保持呼吸道的禮節。第三，要遵從主管部門和衛生部門制定的疫情防控措施。此外，就是準備一些現有針對流感和感冒等呼吸道感染的藥物，最重要的，還是要接種疫苗。