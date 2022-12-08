國人終於即將迎來國境解封後的長假，明年農曆春節有10天連假，許多人都迫不急待想出國旅遊卻怕荷包大失血，雄獅旅遊為此網羅6大高CP值的旅遊目的地，推出春節連假期間出發每人最低3萬有找的價格，選項包含搭乘星宇航空包機前往度假天堂的關島戲水放空、到韓國賞雪吃美食、泰國做頂級SPA放鬆，還有馬來西亞水上VILLA獨享無敵海景的假期，參加春節連假期間出發的團體行程旅客，每人還能獲得限量開運紅包1份留念。

韓國

過年想來點不一樣的年夜飯，韓國美食包含海鮮鍋、烤五花肉及人蔘雞湯等都讓人口水直流，「釜山冬季限定滑雪體驗、龍蝦一隻雞四日」每人2萬5900元起，一次品嘗各種韓國地方特色美食以及話題景點，還有冬季限定滑雪體驗；「首爾華川冰魚節、滑雪體驗5日」每人2萬7900元起，參加期間限定華川山鱒魚慶典，特別安排韓式涮涮鍋及自助餐吃到飽，在國外也能圍爐團聚，報名指定團體行程還可享韓國電子旅行許可（K-ETA）免費代辦服務。

韓國有許多誘人的特色美食，來此過年可體驗不同風強的年夜飯。（雄獅旅遊提供）

若不想跟團，「首爾機加酒5日」每人3萬0500元起，可入住萬豪酒店集團旗下弘大RYSE Hotel，距離弘大地鐵站僅3分鐘路程，另可用5500元起加購滑雪體驗行程及機場接送。

菲律賓

終年溫暖舒適的菲律賓也是冬季度假勝地，「長灘島精油SPA、文華酒店下午茶6日」2人成行，每人2萬4900元起，長灘島多次被選為世界最美沙灘之一，有各種水上活動之外，行程中特別安排2次精油按摩，在海浪聲的陪伴下徹底放鬆筋骨；「宿霧歐斯陸鯨鯊共舞、跳島浮潛5日」每人2萬8900元起，安排體驗與鯨鯊水中共游，以及前往薄荷島搭乘竹筏漂流在雨林之中，欣賞可愛的巧可力山丘。

長灘島多次被選為世界最美沙灘之一。（雄獅旅遊提供）

泰國

泰國也是台灣旅客十分喜愛的旅遊目的地之一，除了獨特而鮮明的歷史文化，豐富的美食及設計文創商品，也吸引旅客不斷再訪。「曼谷春節機加酒5日」每人2萬9999元起，春節連假期間出發免請假，可搭配美居、雅樂軒等國際知名品牌酒店，並包含每日的飯店早餐。

對許多遊客來說，泰國也是購物與美食天堂。（雄獅旅遊提供）

團體行程則有「清邁森林系渡假村無購物5日」每人3萬4888元起，安排2晚入住卡提利亞山Spa渡假飯店，並走訪黑白藍廟、夜間動物園、友善大象營等；「曼谷Ｘ華欣叢林水上樂園無購物5日」升等1晚國際5星級酒店，每人3萬7888元起。

越南

「北越世界七大奇景超值5日」配合星宇航空開航河內，每人最低價2萬5500元起，帶領旅客前往陸龍灣乘坐人力小舟，以及深入暢遊河內擁有千年歷史的36條古街，大肆採購越南當地物價廉物美的商品；被譽為東方夏威夷的峴港也是不能錯過的渡假勝地，「峴港會安古鎮、最新地中海網美打卡景點5日」特別安排迦南島體驗搭乘傳統竹桶船，還有搭乘全球最高最長不停站纜車直達巴拿山山頂。

巨手托橋天空步道位在巴拿山上，是峴港的知名景點。（雄獅旅遊團供）

馬來西亞

馬來西亞「吉隆坡輕鬆遊5日」每人2萬8900元起，保證入住5星級鉑爾曼吉隆坡城市中心大飯店，加贈網卡、當地機場接送及市區觀光；「檳城高空纜車、天空步道5日」每人3萬3900元起，可搭乘升旗山纜車從海拔821公尺的制高點俯瞰檳城全景，以及乘坐復古人力三輪車，沿路欣賞古城區的百年建築；「吉隆坡黃金棕櫚海上渡假村無購物5日」每人3萬6900元起，保證入住AVANI棕櫚樹海上渡假屋2晚，走訪中央藝術坊、鬼仔巷、REXKL BookXcess迷宮書店等網美打卡景點。此外，搭配新加坡推出新馬5日團體行程，一次暢遊環球影城、樂高陸上樂園、樂高海生館等3大樂園，12月17日前報名每人再折3000元。

搭乘升旗山纜車，可從海拔821公尺的制高點俯瞰檳城全景。（雄獅旅遊提供）

關島

雄獅於春節連假期間推出「星宇航空關島包機」，限定1月21日、25日出發，5日自由行3萬8800元起，加贈關島當地接送以及市區1日觀光之旅，帶旅客前往戀人岬、西班牙花園廣場、自由女神像等熱門景點，訂購指定商品另贈價值90美元的魚眼公園餐廳自助晚餐，邊吃美食邊欣賞關島特色查莫洛草裙舞及火舞秀；喜歡打高爾夫球的旅客，雄獅也規劃世界百大球場5天3場球行程，盡情享受揮桿樂趣，另有9天8夜行程，讓旅客在關島歡度整個農曆新年假期。