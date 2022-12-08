九合一地方選舉落幕，創黨3年的台灣民眾黨10日將舉行第二屆黨主席和黨代表投票，8日晚間公布黨主席政見發表，僅現任黨主席柯文哲同額參選，他主張未來要朝3大面向前進，包括健全內部組織、加強社會連結和社會培訓；他也坦承，這3年來自己因為忙於疫情和市政，導致民眾黨內紛爭不斷，他要負最大責任。

柯文哲在晚間播出的YouTube《民眾之聲》頻道內指出，過去2、3年中民眾黨內很多紛爭，他個人要負最大責任，因為自己身兼台北市長，大部分力氣都在處理市政，而過去3年間疫情嚴重，把市政做好須花掉很多時間，但因不能辜負選民寄託，他都是在市政做好的狀態下才來處理黨務，只是剩下時間不多，沒讓黨務有很好的處理。

柯文哲說，這次地方選舉後，黨內第二天就舉行中央委員會議，初步分析選舉結果和後續待辦事項，首先是讓當選同志參與共識營、座談會，告知如何服務民眾和其他注意事項，而落選同志若想再戰，就要辦共識營重新訓練；各縣市黨部、黨代表和立法院黨團，也都逐一辦座談會將問題列出並解決。

「我相信面對問題是解決問題的第一步，把過去在處理台北市的那個認真的精神，把我們黨務的問題一條一條解決掉，我相信黨務的工作一定會很快改善。」柯說，俗話說攘外必先安內，因為一個人走得快，一群人才走得遠，如果民眾黨要繼續往前，內部必須團結，所以健全內部組織是第一件要做的事。

柯文哲提及，這次選舉有34個黨員獲得服務市民的機會，未來將建立服務的模式跟組織。在這場選舉當中，表面看來國民黨大勝，但議員席次反而是國民黨減少、民進黨上升，他也發現純粹政治素人選舉難度相當高，立委以上不敢講，但地方議員選舉，組織還是相當重要，所以要利用34個公職建立民眾黨的社會組織，不能純靠空戰不容易。

此外，在人才培訓上，柯文哲說，中興以人才為本，過去民眾黨內的國家治理學院沒有發揮功能，未來學院在新進黨工的訓練、高級黨工的訓練、遴選制度、升遷制度一定要建立，下次選舉無論是分區立委、不分區立委都需要訓練，重新建立民眾黨人才培育系統，要做到從選舉人、訓練人、使用、考核整套制度。

柯文哲說，民眾黨長期以來和藍綠兩黨最大的區別，是政治價值跟他們不一樣，清廉、勤政、愛民、愛鄉土，過去也許是民進黨的主張，但是真正實現的是民眾黨。不因短期利益犧牲長期利益，不因少數人的利益犧牲多數人利益，不應政黨利益犧牲國家利益，這更是我們需要堅持的。

「理性、務實、科學。」柯文哲說，他反對政治每天喊口號，還是要重申用網軍側翼、1450、名嘴來治理國家一定會遭到報應，政治要落實在人民生活的每一天，我們要在理性務實的去處理人民每天面對的問題，把人民的問題真正解決，這才是政治人物要做的事情。

柯文哲說，這3大方向指只是一開始的工作，未來還有不可預期的困難擋在前面，不過我們從這三個面向出發，一步一步把黨務工作做好，還是呼籲黨員，這個禮拜六早上的9點到下午4點透過網路投票，「民主政治還是要參與的，只喊口號還是不行，所以我每次說不去投票，民主政治還是無從落實。」