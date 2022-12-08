民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文投票日辭去黨主席以示負責，補選將於12月12至16日開放登記。副總統賴清德今天（8日）宣布，將參加此次補選，已向蔡英文報告參選決定。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，前總統陳水扁曾說過「英雄比氣長」，賴清德今天算是吐了一大口憋了3年8個月的氣。

游盈隆今(8日)在臉書貼文表示，阿扁的名言不少，其中一句是「英雄比氣長」。賴清德今天宣布參選黨主席，大大地吐了一口憋了3年8個月的氣，這口氣真的不是普通的長。

游盈隆接著指出，還記得2019年3月18日晚上，一位德高望重的律師界朋友，平日非常節儉，那一天得知賴清德（當時已辭行政院長）登記民進黨內的總統初選，非常高興，大概覺得看到了台灣的希望，竟然回家拿出一支法國勃根第DRC1985年份的「李奇堡」（RICHEBOURG)，當晚他們都醉了。

游盈隆表示，祝福賴副總統從此一帆風順，當選黨主席，重建民進黨良好形象，贏得2024總統大位，好好為台灣發光發熱。雖然未來一年多總統路注定不會太輕鬆，也不是穩贏。

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