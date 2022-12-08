九合一選舉民進黨慘敗，2024年總統選戰布局將發生什麼變化，引發外界關注。而之前《ETtoday新聞雲》民調顯示，若民進黨派出賴清德參選，對上民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜，侯友宜以35.4%的支持度，微幅領先賴清德的29.4%以及柯文哲的23.2%。前立委沈富雄今（8）日就表示「對於2024總統大選，國民黨就是侯友宜，民進黨就是賴清德，沒有懸念」，引發討論。

沈富雄今日在廣播節目《POP撞新聞》中提到，「對於2024總統大選，國民黨就是侯友宜，民進黨就是賴清德，沒有懸念」，沈富雄強調，這兩個人在台灣的憲政史上都是the best（最棒的），兩人在性格、政策、兩岸方面都有很大的不同，這讓人民選擇。而沈富雄在1日時也在臉書上用民調分析表示，若是2024總統大選是「侯友宜、柯文哲、賴清德」三人競爭，那侯、柯的票源是重疊的，但這不表示柯分了侯的票，因為侯的盤是穏固的，柯的則是相對游離的，而且侯大於柯，「只有棄柯保侯，不會有棄侯保柯」。

沈富雄也說，「傳統的棄保是棄三保二成一，2024年是棄三歸一，侯友宜選的會比蔣萬安輕鬆」，沈富雄最後也表示，「我是在想未來，不是在想以後的5年、10年，我是在想50年內，哪一個人的做法會對台灣比較好」。