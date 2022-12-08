大陸交通運輸部8日印發修正《國內遊輪常態化疫情防控工作指南（第七版）》通知，即日起，在乘坐跨省遊輪不再查48小時核酸和健康碼；也取消了低風險區人員乘坐遊輪需進行三天兩次核酸檢測的限制。

解讀大陸《國內遊輪常態化疫情防控工作指南（第七版）》主要修訂如下：

一是取消了乘坐跨省游輪的乘客持48小時內核酸檢測陰性證明、「健康碼」綠碼和通信大數據行程卡綠卡登輪的要求。

二是取消了低風險區人員乘坐遊輪需進行三天兩次核酸檢測的限制。

三是將發生疫情後遊輪停航時間由「2周」調整為「5日」。

四是考慮到遊輪船員（含服務員）為從業環境人員密集、接觸人員頻繁的特點，繼續保留了船員按大陸國務院聯防聯控機制《第九版防控方案》定期核酸檢測、持核酸檢測陰性證明及健康碼綠碼上崗的相關要求，但優化取消了持有通信大數據行程卡綠卡登輪的規定。

交通運輸部網站8日消息，根據大陸國務院聯防聯控機制綜合組印發《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（《新十條》），結合當前疫情形勢和病毒變異情況，交通運輸部修訂形成了《國內遊輪常態化疫情防控工作指南（第七版）》，下發給各省、自治區、直轄市交通運輸廳（局、委），中國遠洋海運集團、招商局集團，長江航務管理局、珠江航務管理局，各直屬海事局。

《通知》要求各單位抓嚴抓實抓細各項防控措施，切實落實「四方責任」，壓實部門、企業責任，主動擔當作為，嚴禁失職缺位。各單位要結合工作實際抓好落實，並通過明查暗訪等方式強化督促檢查，確保各項疫情防控和安全管理措施落到實處，執行過程中的意見建議及時報部。之前關於大陸國內遊輪疫情防控相關要求與本通知精神不一致的，按本通知執行。