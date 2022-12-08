霍華德在慈善公益餐會上吹蠟燭慶生。(桃園雲豹提供)

桃園雲豹職業籃球隊超級球星霍華德(Dwight Howard)8日在台灣度過37歲生日，除白天到2所小學進行公益活動外，晚間依照他個人願望，由球團幫他舉行慈善義賣餐會，現場有包含簽名球衣、實戰球鞋等7樣個人專屬商品競標，總計拍得總計拍得202.6萬元，外加100萬元餐會入場費，總計破300萬元善款，在扣除必要開支後，將全數捐贈給慈善團體。

霍華德此次來台除了比賽外，自己另一最大心願就是傳播「愛」以及正向能量，在餐會現場，他除當場許下世界和平的願望，並透露想帶給台灣團結、強壯與愛的感受。

今天義賣會由2件霍華德雲豹實戰球衣開拍、白色球衣拍得32萬元，黑色球衣則拍得全場最高價的40萬元，實戰球鞋則以38萬元拍出，另外全台灣僅有2件的金屬手模，除擺放在主場的一只外，另一只則以25萬元拍出。另外，原本有貴賓組裝一台球鞋造型、原價16萬元的電競電腦，霍華德也當場捐出拍賣，拍得38萬元，貴賓更當場允諾明天將再送他一台完全相同的電腦。

不過義賣會最特別的商品，要屬霍華德親自在台上專注揮毫所寫出的書法「愛」、「豹」兩字，儘管中文不是非常理想，但他在現場臨摹的情形下，書法字寫得有模有樣，現場獲得熱烈掌聲，兩個字也分別以10萬8千元與11萬8千元拍出。

當得知義賣物品超過100萬元後，霍華德感動的主動上台說：「真的謝謝你們，我知道你們來到這邊，不僅僅是為了我，而是因為愛與分享，你付出的越多，收穫也會越多。」善款將捐給鄉育教育基金會，以及霍華德親自指定的天主教善牧基金會。

義賣餐會結束後，球團更幫霍華德完成另一項生日心願，包下東區一家夜店，不但請專業DJ指導他刷碟與相關技巧外，他更下場擔任DJ，讓現場來賓整個嗨爆，開心的度過37歲生日，充實的一天，霍華德的生日願望也全部達成。