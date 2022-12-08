111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，8日最後壓軸賽地主義守大學迎戰健行科大，雙方一共投進30記三分球，義大33投19中、健行36投11中，健行挺過開局2比14落後劣勢及領先雙位數被義大追到剩個位數的考驗，95比87取得6連勝，落敗的義大則是2勝4敗。

賽後健行教頭劉孟竹指出，此役義守開局很棒，打出快節奏的跑轟，和健行的擅長的球風很類似，且場上5人都有三分能力，甚至對位守到也有進球能力，而健行球員主要在心態不夠好，進攻時略為隨便，加上命中率較差，才會陷入落後劣勢，中場休息時提醒球員防守要有耐心，藉此將節奏帶回健行這邊，9日對上目前也是6戰全勝的世新大學，一樣全力以赴。

健行科大替補黃信翔此役三分球9投5中，攻下UBA生涯單場新高21分，劉孟竹指出，黃信翔高中是念治平高中，曾因為自己不是和隊友一樣來自HBL冠軍隊伍或4強隊伍缺乏自信，教練不斷給他鼓勵，很開心看到他證明自己可以接下球隊射手的責任。

目前大二的黃信翔透露，高中時在HBL聯賽止步16強後，在治平教練吳建龍推薦下就到健行練球，當時還想繼續打球的他也決定大學就到健行繼續磨練，坦言因為擔心自己不是來自HBL名校沒有自信，也曾萌生轉隊念頭，但學長、教練團都不斷給他建議，他也努力加強投籃練習，希望可以幫助大四學長高錦瑋、丁冠皓在大學最後一年奪冠。

黃信翔也說，練球時學長謝亞軒、朱雲豪回來球隊看大家時，也有跟學長並互尬投籃，自己這次預賽第1場三分球6投0中時，也跟學長簡廷兆聊天，學長鼓勵他不要因為一場比賽投不進心態就崩掉，也半開玩笑建議他，射手就是要不要臉一直投，總是會進的。

健行除了黃信翔飆分，劉丞勳贊助17分、11籃板，高錦瑋15分、8助攻、7籃板；義守余祥平三分球9投7中轟下25分，助攻、籃板各5，單場得分和三分球進球數都創生涯新高，隊友史承平投進3記外線搶13分，蒲國倫投中2記三分球獲12分。