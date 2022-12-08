國防部長邱國正表示會積極推動役期延長為一年，但總統府疑似因九合一選舉大敗，有意暫緩此政策，發言人張惇涵稱，關於義務役役期仍在進行評估，目前沒有確定的時間與定案。國民黨立委賴士葆今（8）日在臉書發文對此痛批，蔡政府為選舉高舉抗中保台，讓台灣成為火藥庫，繼續推動仇中政策只會讓民怨永不消停。

賴士葆指出，外傳蔡英文在今年7月拍板將「役期延長為一年」，國防部也為此積極準備，「原定於12月1日行政院要公布，卻因為選舉大敗，這個政策被認為是敗選的原因之一，所以兵役是否延長還有變數」，蔡政府有意暫緩，然而在美方的壓力之下，是否將勉為其難繼續推動，就要看行政院22日會不會公布實施計畫。

賴士葆也提到，蔡英文長期高舉抗中保台的大旗當成選舉的利器，不停的推動仇中、反中的政策，全然地以美國為馬首是瞻，變成美國抗中的棋子，以為兩岸開打美國就會馳援。

對於役期延長，賴士葆指出，這是要強化國軍自我防衛的能力，但蔡英文讓台灣成為隨時引爆戰爭的火藥庫，還親手拆毀過去兩岸和平交流的管道，讓兩岸幾乎兵戎相見，在台海周邊演習變成常態。蔡英文施政永遠在算計選票，處心積慮地想要讓政策與選舉掛勾或脫鉤，賴士葆語重心長的表示，「不管役期延長與否，民怨就是永遠在那，沒有年輕人願意上戰場當砲灰，也沒有家長願意送孩子上戰場。」