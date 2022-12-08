台積電宣布投資400億美元擴建美國鳳凰城廠，外界質疑是否會稀釋毛利率。經濟部長王美花駁斥表示，「去台化」是不可能的事情。前民進黨立委郭正亮認為，民進黨都用意識形態、1450來混淆問題，從來沒有面對真正的問題，這就是民進黨一再敗選真正原因。

郭正亮今(8日)在政論節目《新聞大白話 》中表示，台積電前往美國設廠，我們應當擔心高階晶片占比會不會越來越低，會不會帶動其他半導體周邊產業一起外移，這是國內民眾想要知道的，經濟部總要回答一下， 王美花卻只會在那邊講「沒事」。

郭正亮舉例表示，台積電到美國生產，成本增加很多。5奈米晶圓台灣製造毛利率是50％到60％，美國毛利率一下子就砍到15％，這樣會對台積電有利？股價就是一個最好的表徵，為什麼美國也跌、台灣也跌。民進黨政府卻告訴我們這是絕對利多，郭忍不住說「你在講什麼？」重點是台灣的占比會不會越來越低，會不會從現有的90％，逐步降到50％？

郭正亮認為，民進黨整天在扣人家帽子，講這種完全不負責任的話，也不回答核心問題，這就是民進黨一再敗選真正的原因，都用意識形態、1450、甚至用意識形態的蛋頭學者來混淆問題，卻從來沒有面對真正的問題。