為了最愛的芭蕾舞，遠赴他鄉22年，伯明罕皇家芭蕾舞團首席舞者周子超，闊別多時返台，並將演出古典芭蕾舞劇《舞姬》，他表示，這場演出對他而言意義非凡。（范揚光攝）

為了最愛的芭蕾舞，遠赴他鄉22年，伯明罕皇家芭蕾舞團首席舞者周子超，闊別多時返台，並將演出古典芭蕾舞劇《舞姬》，他表示，這場演出對他而言意義非凡，「這是我離家22年來，第一次在台灣的正式演出，同時也是我第一次跳這部作品。」

周子超表示，《舞姬》是一部充滿愛、悲傷和遺憾的作品，描述舞姬與勇士在相愛的過程中，所遭遇的波折，在沒有對白的芭蕾舞劇裡呈現其中的愛恨糾葛，仰賴芭蕾舞者的肢體表現，而在絢麗的舞蹈技巧之外，觀眾也可以多多感受整部作品的內涵。

雖然離台多時，但周子超的中文並沒有生疏，在舞蹈之外的世界，他還喜歡花花草草，是綠手指，打造自己的花園。

周子超表示，古典芭蕾舞的特色之一，是要能夠透過肢體說故事，「我在澳洲工作的時候，當時舞團團長給了我重要的觀念，要透過肢體說故事，最重要的是腦袋要有意念和想法，有了想法，再透過舞蹈呈現，表情也會不一樣。」

周子超說，以肢體說故事，有時就像看八點檔連續劇演員，「有時就算是關掉電視聲音，單單看他們的表情和肢體，也像是能聽見他們說話一樣，看見其中的故事。」

周子超出生於1985年，來自宜蘭，童年時期曾進入蘭陽舞蹈團的芭蕾專修班，受俄國古典芭蕾教師訓練，雖後赴澳洲芭蕾舞蹈學校學習，曾任職於澳洲芭蕾舞團，2011年進入英國伯明罕芭蕾舞團工作，2017年升為首席舞者。為了芭蕾舞蹈夢想，離家22年不曾返台，和家人都是在國外相聚。

周子超表示，爸媽對他和哥哥的教育很開明，「爸媽讓我們自由地做著自己想做的事，也讓我自己選擇走舞蹈的路，我很幸運，因為有他們的支持。」

周子超表示，他一路上貴人很多，從進澳洲舞團開始，就受到重視，一開始就跳了一組雙人舞，六個月後獲得升遷，之後轉換到英國，也是透過寄影片甄選，就直接受聘上班。

周子超表示，各行各業都有競爭的時刻，芭蕾舞團也不例外，但是他穩穩地做自己，「我開開心心地跳，做好自己，做自己喜歡的事情，一切都有安排。」

排練指導之一陳武康觀察，在歐洲劇院，每年12月幾乎都是知名芭蕾舞劇《胡桃鉗》上演的時間，也因此擔任首席舞者的周子超，竟可跟舞團告假返台，隨行的還有同舞團同事比阿特麗斯．帕爾馬（Beatrice Parma），也將參與《舞姬》演出，除了顯見舞團對他的重視，也讓周子超這趟返鄉行程更顯得意義非凡。

演出將於12月10日、11日在台灣藝術大學表演廳登場。