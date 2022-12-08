蘇打綠9月底終於拿回團名，近日更宣布好消息，他們將以「魚丁糸」身分在明年2月18、19日重返台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會。時隔365天再度攻蛋，6位團員異口同聲笑說：「這是我們的周年慶。」目前正如火如荼地針對演唱會的細節討論跟排練，期待與粉絲見面互動。

他們自從決定重返小巨蛋演出，早已緊鑼密鼓地跟外國製作團隊開會，今年初舉辦的首演由於疫情導致外國團隊無法來到現場，只能跨海遠端共同建構魚丁糸式的演唱會體驗，隨著疫情趨緩，這次的返場，外國藝術家、影像創意人員等團隊皆紛紛從歐洲、拉丁美洲、英國等地來台，外國團隊們開心說：「很興奮能親自參加這場周年慶盛會。」還誓言要用盡全力讓演出華麗升級。

魚丁糸在今年2月的演唱會上，將池塘、森林、漂浮橋等搬進小巨蛋，團隊使用專業的技術，把硬體、視覺、燈光、現場合為一體，還在小巨蛋一樓蛋黃區設置打卡景點森林步道，十分吸睛，但由於複雜的舞台結構費工耗時，導致當時無緣加場，如今將在明年重返小巨蛋開唱，歌迷熱情留言做好搶票的準備。

魚丁糸小巨蛋門票將在17日中午12點於KKTIX售票系統開賣，此次演唱會售票同樣採實名制，將有隨堂考隨機出題，希望讓真心喜歡他們的粉絲都能順利購票。