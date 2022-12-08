馬來西亞人氣網紅「婉婷Valent」甜美外型下，有著34D的傲人身材，加上不吝於展現火辣曲線，被視為是同鄉「鋼琴女神」李元玲的勁敵，近日她透露人在台灣，並曬出一系列美照，更只穿上BRA逛夜市，讓人看了都快噴鼻血。

婉婷近日曬出美照，發文表示「臺灣就是要逛夜市～」，只見她站在攤販前手拿著香腸，開心對著鏡頭甜笑，令人眼睛為之一亮的是，她只穿上CK內衣搭牛仔短褲，辣洩豐滿上圍和纖細蠻腰，展現完美好身材，讓粉絲看了全暴動。

婉婷逛台灣夜市。(圖／取自婉婷IG)

「性感火辣」、「美女身材太完美了」、「太美了～想和妳一起逛」。而除了夜市，她住的飯店看出去就是台北101，她也開心拍影片，擺出各種撩人姿態，相當性感迷人。

另外她也到台南遊玩，並在泳池拍美照，穿著比基尼的她，泳衣似乎太小件，不僅渾圓美胸呼之欲出，南半球更是衝出見客，香豔畫面驚豔眾人。婉婷不僅外型亮眼，還很有生意頭腦，從事美容、食品和服裝電商生意，有「馬來西亞抖音女神」封號，加上敢秀敢穿，IG擁有106萬粉絲追蹤。