金曲台語歌王許富凱8日出席記者會，宣布將在明年2月4、5日於高雄衛武營歌劇院參與「大玩樂家II-洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會」。他表示，2月有去看首檔由金曲歌后彭佳慧與簡文彬搭檔演出，十分震撼，昨一想到將與交響樂團合作，緊繃到幾乎快笑不出來，更自嘲臉部的肌肉好像比有打肉毒還僵硬。

他憶起一聽到對方來邀約，足足猶豫一周，最後是因為很喜愛偶像洪一峰的音樂才點頭答應，「我10年前想出台語老歌專輯，但因為老歌版權不好處理，直到前年才推出《拾歌》專輯，還看到佳慧姊有出音樂會的黑膠，有機會我也想出自己的黑膠」。

明年將在音樂會演出的他，坦言現在心情仍忐忑不安，接著打趣說，在內心已經後悔上百次，還導致失眠、做惡夢，夢到自己在台上唱到忘詞。目前對音樂會有自信？他與帶保留說：「一切都是未知數，也還沒正式彩排，就是很沒有安全感。」

近日金鐘行腳類節目主持人廖科溢宣布與主播秦綾謙再婚，豈料隨後被許多女子爆料劈腿、欠債等醜聞，掀起熱議，許富凱也有看到此新聞，僅表示「希望大家都幸福」，未來會想跟另一半同居？他直回，「現在跟我的貓同居，就一個頭兩個大」。「大玩樂家II-洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會」門票將在15日於衛武營國家藝術文化中心官網開始售票。