除了唱歌熱舞，街頭還有不少特殊技能的表演，有些人會魔術，有些人則會吞劍，美國就有一位知名的59歲「吞劍大師」尼爾森（Scott Nelson），他進行街頭表演有25年的資歷，高難度表現總能讓觀眾嘆為觀止，近日他在表演中不幸出了意外，不慎將劍刺進肺部，命懸一線後他也表示未來不會再表演吞劍了。

綜合外媒報導，位於美國加州聖地牙哥的吞劍大師尼爾森，10月31日到華盛頓六旗樂園進行萬聖節表演，當時他一共吞了5把劍，表演用的劍每把長約60至70公分，在表演15分鐘後，他突然感到胸腔有些脹，並且導致呼吸困難，他形容「感覺像快要死去一樣」。

隨後尼爾森被緊急送醫，醫生發現他吞下的5把劍中，其中2把刺穿了他的橫隔膜及食道，甚至刺穿肺部，生命懸於一線，幸好在多次手術中撿回一命，搶救成功後，尼爾森立刻宣布不再表演吞劍，「我再也不能讓我的母親經歷此事，以後將表演吞燈泡、躺釘床等特技項目」。

事後尼爾森在社群平台曬出術後照片，在身體側面有兩道明顯的手術傷疤，他透露這次意外讓他成功戒菸，並且瘦了很多，關於意外發生的原因，尼爾森解釋表演中的刀劍是鈍的，但他必須緊緊握住，避免道具搖晃，推測可能是自己太快放手才導致傷及內臟；他表示自己具備長年特技表演經驗，練習冥想超過35年，透過冥想可以暫停心跳、降低心率和血壓，舒緩吞劍的痛苦。