韓國男神級演員朴敘俊演過多部夯劇，帥氣模樣和精湛演技讓他成為萬千迷妹的「國民男友」，只要有新作品都引起超高討論度。去年9月朴敘俊證實加盟漫威英雄電影《驚奇隊長2》，大多數人推測他可能是演韓國籍超級英雄「阿瑪迪斯趙（Amadeus Cho）」，日前被知情人士爆料是演王子非超級英雄，仍讓粉絲超期待他的表現。

朴敘俊所屬經紀公司Awesome去年9月證實他加盟漫威英雄電影《驚奇隊長2》，更在公開消息後大方認了「已飛往英國」，也盼各界對朴敘俊進軍好萊塢給予支持；當時網友們都在猜測朴敘俊會演出哪個角色，不少漫威迷推敲他最有可能飾演韓國籍超級英雄「阿瑪迪斯趙（Amadeus Cho）」，但經紀公司只表示不方便透露。

綜合外媒報導，國外知名媒體人Daniel Richtman在推特發文，透露朴敘俊並非如外界所推敲的飾演地球第7聰明的阿瑪迪斯趙，實際上演出的角色是Aldana星球的王子Yan；在漫畫劇情中，Yan差點與驚奇隊長變成夫妻，但最後娶了別人還當上王。

而電影是否與漫畫情節相同或做改編，都得等電影正式官宣演員飾演角色，目前無從證實爆料正確性；不過，韓國男神朴敘俊加盟漫威就已經讓電影從開拍就充滿話題性，粉絲都相當期待他與奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）的對手戲。