我國都市化程度逐漸追上先進國家，不過仍有不少問題亟需改善。美國知名論壇《Reddit》近日流傳一張基隆高速公路橋下的照片，只見河水混濁不清，讓許多網友紛紛直呼噁心，消息傳回台灣後也引發熱議。在地民眾指出，其實照片拍攝地點就是基隆西定河大德橋，由於沿岸住戶的生活廢水未經處理就排入河川，造成河川長期惡臭。

原PO在記錄都市黑暗面的《Reddit》都市地獄板發文分享照片，標題為《台灣基隆高速公路橋下被汙染的河流》（Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan），同時也被轉發到台灣板。照片中可以看到，河川呈現混濁不清的灰色，左下角的一小塊空地還有一隻相當肥碩的巨大老鼠存在。

對此，許多外國網友回應，「把河川和流水融合進都市的自然植披是一種很棒的想法，不過顯然要做得對才行」、「看起來像是蚊子的孳生源頭」、「看著照片耳邊彷彿響起蚊子嗡嗡聲」；PTT鄉民們則紛紛感嘆，「又登上國際舞台了！」、「無法想像這種地方居然能住人，臭都臭死了」、「有人居住的地方河水都是髒的吧」。

事實上，該座橋梁是連結孝一路及成功一路的大德橋，建造至今已有54年，橋下則是基隆主要河川之一的西定河。市議員張秉鈞曾指出，由於長年遭家庭廢水排入，不僅河道底部充斥淤泥，還有民眾隨意丟棄垃圾，造成河水污染嚴重。

針對照片中的嚴重污染，許多基隆在地人指出，「小時候更慘，根本就是大臭水溝，長大回想起來應該就是各種廢水輪流輪X起來」、「最近1、2年確實有在蓋污水處理的相關設施，不過我住附近25年了，旭川河及其上流分支一直是這樣，小時候是惡臭現在是微臭，差別就只有這樣而已」。