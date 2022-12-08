副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，不少人認為蔡英文被逼離權力核心的日子將來臨。但前大使介文汲8日在《張雅婷辣晚報》強調，蔡英文不會變成家貓蹲在那邊任人宰割，她手上有2兆1千億的預算資源、文武百官任官的行政權，對林佳龍、林右昌等馬上就要失業或已經失業很久的失意政客封官，有官就有權，有權就有力，當這場暗潮洶湧的黨內大亂鬥正式開打，賴清德將被蔡英文再一次亂劍穿心。

介文汲指出，賴清德也很清楚，他的目標其實是2024，可是他為什麼要這個黨主席呢？就是上次跟蔡英文爭初選的時候，因為黨機器不在手裡面，蔡英文1450、網軍、側翼整個奧步盡出，國家機器都動起來了。這次他不敢掉以輕心，所以他先搶主席的位子。

「可是我覺得，這是宣戰的一個信號。」介文汲說，蔡英文這次呢？你(賴)先發制人對不對？蔡英文我就後發制人，先把你引蛇出洞，等你都站在明處以後，蔡英文手上還有很多資源，蔡英文有2兆1千億的資源，整個行政權，文武百官任官，我現在要改組內閣，包括什麼林佳龍、林右昌這些失意政客，馬上就要失業的人或已經失業很久的人，現在蠢蠢欲動，有官可封啊，有官就有權，有權就有力！

介文汲表示，有力，這是最重要，所以蔡英文手上資源遠大於賴清德，所以這一場民進黨黨主席的黨內大亂鬥，在賴清德正式宣布參選以後，就正式開打。本來已經暗潮洶湧，現在就正式開打。

「我們就看蔡英文，你覺得她會就變成一個家貓一樣，蹲在那邊任人宰割嗎？」介文汲強調，不可能。所以就拭目以待，看蔡英文怎麼對賴清德，用她的蔡式劍法，再一次把賴清德亂劍穿心。