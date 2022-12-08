遇到這種情況，真的讓人覺得好尷尬！一名女網友表示，日前在士林吃宵夜時，意外撞見姐姐和一名陌生男子正「你一口、我一口地互餵豆漿」，而姐姐發現她的身影後，驚慌失措地狡辯，對方其實只是「閨密」，讓這名妹妹相當傻眼。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，日前在士林的友人家做報告，到了深夜餓意來襲，決定到附近吃宵夜，沒想到餐點還沒吃完，友人便說：「欸！那不是妳姐嗎？」起初，原PO還以為是開玩笑，心想：「我姐怎麼可能沒事在士林的豆漿店」。

原PO定睛一看，確認眼前的人真的是姐姐，且正和一名陌生男子在喝豆漿，「你一口、我一口地互餵對方」。後來，原PO的姐姐發現她的身影後，當場嚇得發出尖叫聲，趕緊將她拉出店外，不斷解釋這名男子其實是同性戀，兩人私交匪淺，就像是閨密一般。

不過原PO完全不採信姐姐的說詞，認為對方一臉就是「直男樣」，姐姐根本就是利用「同性戀」一詞來狡辯。最後，姐姐意識到謊話再也編不下去，只好將劈腿的事情全盤托出，並央求原PO替她保守秘密。對此，原PO也表明，雖然覺得姐姐的行徑惡劣，但不會特別揭穿這段關係，「因為我不想淌這混水，有夠麻煩」。而貼文曝光後，引來近千網友按讚朝聖，有人笑說：「零用錢有變多嗎」、「我要看到血流成河」。