美國職業女籃(WNBA)著名球星格林納（Brittney Griner）入境俄羅斯時，因「運帶毒品罪」遭俄羅斯逮捕，美國政府一直努力營救。經過3個多月協商，美國和俄羅斯終於達成換囚協議，美國交出惡名昭彰的俄羅斯軍火商維克多•布特(Viktor Bout），換回格林納，現在她已經登上返回美國的飛機。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，格林納是在今年2月入境俄羅斯時，遭莫斯科機場海關搜出她的行李中含有少量大麻油的電子煙盒，遭指控「運毒」，今年 8 月，格林納被判處 9 年徒刑，雖然格林納提出上訴，但是10月下旬遭法院駁回，依然維持原判。格里納被關押在莫斯科以東約 480 公里的IK-2勞教地(IK-2 Mordovia)，該監獄以條件惡劣和對囚犯的虐待而聞名。

美國政府獲知此事後，就一直試圖營救格林納，很早就提出換囚方案，選中的囚犯就是俄羅斯軍火商布特，此人是最出名的軍火之王，走動於戰亂國家，與塔利班、蓋達組織、非洲軍閥都提供武器，有「死亡商人」之稱。據說尼可拉斯主演的《軍火之王》(Lord of War,又譯戰爭之王)，故事中的一些事蹟，就是布特的經歷。布特於2008年3月6日在泰國曼谷被捕，2010年被引渡到美國，判刑12年。

據哥倫比亞廣播公司報導，換囚案在星期四早上，於阿拉伯聯合大公國完成，隨後格林納踏上返回美國的飛機。

華盛頓表示，他們一直在努力使格林納早一點獲釋，但由於莫斯科入侵烏克蘭，俄羅斯和美國之間的緊張局勢加劇，此案陷入複雜化，談判過程困難。