告五人彩排。（TVBS提供）

「2022新北歡樂耶誕城」最受矚目的「巨星耶誕演唱會」將於10、11日連續2天熱鬧開唱。今年巨星耶誕演唱會卡司陣容大牌雲集，首日韋禮安及動力火車熱情獻唱，次日由蔡健雅、瘦子E.SO壓軸演出。眾多歌手也將在「巨星耶誕演唱會」首唱新歌，成為演唱會的另一大亮點。為了呈現完美的演出，今日開始參與演出的歌手陸續進行彩排，大批粉絲搶在彩排時進場卡位，提前一窺偶像們的精彩表演。

今年「巨星耶誕演唱會」為呼應雪白之城主題，舞台以「冰雪城堡」為設計概念，特別使用燈光冷光的效果，打造白色耶誕氛圍，多變化的光束相互渲染，讓整場演唱會更加炫麗奪目，現場直播更將結合AR技術進行演出，為了帶給觀眾最驚艷的視覺饗宴，彩排作業不容馬虎。第2度在演唱會演出的韋禮安，8日下午率先登場彩排，表示演唱會一定要讓歌迷盡興而歸。

剛結束巡演的「金曲天團」告五人與樂團夥伴緊鑼密鼓彩排〈好不容易〉、〈披星戴月的想你〉等歌曲，追求完美的3人抓緊演練的機會，把每次彩排視為正式演出。告五人專屬的「抒情搖滾」氛圍，瞬間感染在場民眾，高水準彩排演出，讓歌迷高喊：「耳朵懷孕啦！」傍晚陳勢安、戴愛玲，也陸續展開彩排，超強卡司輪番上陣，不但展現堅強音樂實力，也讓民眾期待值爆表。

9日彩排，登場的有剛辦完巡演及小巨蛋演唱會的「搖滾天團」八三夭，前陣子閉關修練後，也將至耶誕城進行彩排，精心安排演出內容，將第一場大型演出獻給「巨星耶誕演唱會」，為演唱會熱鬧開場預熱。另外，由黃柏峰、鍾岳軒、鄭豐毅、陳彥廷組成的「機智男孩 IT BOYZ」，甫獲得金曲獎最佳作詞人獎的熊仔、正在錄製新專輯的閻奕格，也將陸續抵達現場彩排，為即將來臨的演唱會做準備。