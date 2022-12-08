準台北市長蔣萬安當選後，留下第三選區立委遺缺，國民黨派出台北市議員王鴻薇出馬，對上民進黨吳怡農。媒體人吳子嘉表示，蔣萬安剛贏得台北市長一役，若由蔣萬安親自出來幫忙打選戰，王鴻薇就會大勝。

吳子嘉8日在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，蔣萬安有管道、有人脈，若能「雙喜臨門」，當選市長、又贏得立委補選，這是蔣萬安身為政治領導人跨出的第一步。因此，蔣萬安不能把王鴻薇當成個人事件，而是要把王鴻薇當成自己的事情。

吳子嘉接著表示，若他是蔣萬安，想當政治老大，這次立委補選就是他的事情，蔣萬安剛選完。若由他來幫王鴻薇打選戰，王鴻薇就會大勝。王鴻薇策略上應該要套牢蔣萬安，目前他知道的是，王鴻薇讓1萬票，但是這個趨勢不知道會不會持續下去。

吳子嘉認為，民進黨有個厲害的地方，就是吳怡農的伯父吳乃仁是新潮流大老，萬一由新潮流接管此次選戰，吳怡農恐怕會贏。