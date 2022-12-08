加拿大央行周三（7日）宣布將基準利率調高2碼到4.25％，創下近15年最高水準。它還暗示，由於經濟成長可望放緩加上物價壓力出現緩和，這波貨幣緊縮循環可能接近尾聲。

受到升息消息激勵，加元兌美元曾短暫走升0.2％到1.3618兌1美元，但鑒於升息將告一段落，加元隨後又回落到1.3653價位附近進行交易。

加國央行周三宣布將基準的隔夜貸款利率由3.75％上調到4.25％，寫下2008年1月以來最高水準。先前根據市場調查指出，分析師對於該央行這次升息幅度看法分歧，半數受訪者預估調高2碼，主要是加國就業市場緊俏與經濟成長優於預期，但也有半數認為升息1碼，原因是消費支出已有轉疲跡象。

加國央行聲稱，日後利率動向將取決於未來經濟數據表現，一改該央行在11月初表示，為遏止通膨走高，利率應會繼續攀升。多數經濟學家也預期加國利率一旦升到4.25％，將可能暫停升息腳步。

它在聲明中提到，「展望未來，管理委員會將考量政策利率是否需要進一步升高，來讓供需恢復平衡與通膨回到目標。」

該央行主要任務是透過利率調整，來讓通膨實現2％目標。加拿大10月通膨率為6.9％，與前一個月持平，並較6月創下的8.1％高點下滑。

加國央行指出今年來多次升息舉動已對消費支出造成抑制、房市也已經明顯降溫。它還補充根據最近數據顯示，從年底到明年上半，加國經濟成長將大幅放緩。

雖然加國物價壓力可望減輕，不過該央行警告目前通膨率依然過高，通膨預期也持續處在高點。

多倫多道明證券公司首席策略師凱文（Andrew Kelvin）則注意到，加拿大央行在這次會後聲明已把未來升息指引刪除，這暗示該央行的貨幣政策即將轉向。

他與多數經濟學家均認為，若有更多證據顯示經濟成長已減緩，加國央行最快在明年1月底的決策會議，就會維持利率政策不動。