鑒於薪資快速增長將使美國更難擺脫通膨怪獸，瑞銀警告聯準會（Fed）可能被迫將聯邦基金利率升高到5％之上。此外根據跨國風險管理韋萊韜悅（WTW）發布最新調查，基於通膨壓力沉重與就業市場緊繃，明年美國薪資成長將達4.6％，創下15年最高紀錄。

為遏止高燒不退通膨，Fed已經連續四次激進升息3碼。儘管如此，美國11月薪資成長月增0.6％，為1月來最大增幅，凸顯美國薪資壓力依舊強勁不減。

瑞銀指出，由於薪資快速增加，恐將大幅侵蝕Fed對抗通膨努力，這也意味Fed必須加大力度，把聯邦基金利率調高到5％以上。目前該利率位於3.75％到4％之間。

Fed下次召開會議時間是在13到14日。瑞銀還預估它將放緩升息速度，將利率調高2碼。

對Fed而言，薪資遽增代表美國民眾有更多收入可供消費，並將繼續推升通膨再度攀高。美國10月消費者物價指數年增7.7％，雖然較9月的8.2％放緩，但依然高出Fed設定的2％目標。

另外根據韋萊韜悅公司發布的最新調查指出，鑒於通膨增加與企業為了留住人才，明年美國薪資增幅將升高到4.6％。

韋萊韜悅薪酬資訊情報部門負責人強納森（Hatti Johansson）表示，通膨壓力沉重與經濟下滑風險浮現，促使企業使出各種方式來留住人才。

調查發現，在受訪的1,550家企業當中，有77％聲稱受通膨上揚，迫使他們必須加薪。還有逾三分之二企業提到薪資增加反映就業市場緊繃，美國失業率目前為3.7％。

即使近來科技業頻傳人力凍結或大幅裁員消息，不過調查顯示，75％受訪企業在吸引或留住人才遭遇困難，該比重是2020年的兩倍。

除了祭出加薪，約三分之二企業還打算提供更多工作彈性或是給予更多醫療與其他福利來改善員工的工作經驗。