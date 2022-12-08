迎接雙12來臨，台中李方艾美酒店「新食譜全日餐廳」雙12推出優惠活動，只要身份證同時對中1和2，就能享有全時段用餐8折優惠（12/23-25除外），無論幾人同行都適用，活動優惠期間自本月9日起至明年1月10日整整一個月！

位於台中李方艾美酒店二樓的新食譜全日自助餐廳，以將產地搬進餐廳的概念規劃，讓饕客吃到最新鮮美味的餐點，同時可以發揮創意，選擇自己喜愛的配料，透過專業廚師的手藝，創造屬於自己的特色風味「新食譜」。

新食譜全日自助餐廳午、晚餐時段供應近百道多國料理，包含手卷、壽司、精緻小菜、煮物、揚物、生魚片等各式日本料理；淡菜、鮮蝦、章魚等冷盤海鮮；精選各國湯底的現煮麵食區（12月為南洋風味）；自選配料及麵體的現煮義大利麵區、特色熱菜區、手工窯烤披薩區、各國經典沙拉及蔬果沙拉吧，以及台中唯一現點現烤的燒烤各式排餐區，還能自選海鮮湯料來一碗現煮海鮮湯！

甜點也是新食譜全日自助餐廳不能錯過的重點，每日精選近十種手工甜點，以及艾美招牌低脂義式冰淇淋，再點上一份現煎正統法式可麗餅，加點水果、抹上鮮奶油，或者綴上義式冰淇淋，任憑喜愛，自由搭配！新食譜全日餐廳平日成人午餐，每客1,080+10％、晚餐每客1,280+10％，假日均一價1,380+10％。

新食譜全日餐廳12月23日至25日推出耶誕大餐，每位1,380+10％，12月24日耶誕夜，特別安排沐風關懷協會小朋友前來聖誕報佳音！

李方艾美也特別為沐風關懷協會的小朋友舉辦一起送愛，交換禮物活動，邀請貴賓來當耶誕老公公，為孩子準備一份「需要」的耶誕禮物，包含書包、餐具組等，無論是家中有全新閒置不用的想要捐出，或是透過飯店代訂團購物品，每份書包或餐具組均一價300元，代購後直送沐風關懷協會由老師統一發放需要的小朋友，每位參與捐贈的貴賓都能參加雙重贈獎活動，小獎為300元餐飲折價券、大獎為1,000元，另可參與12月26日抽出的最大獎李方艾美酒店住宿券一張！

配合中市府在火車站前耶誕嘉年華活動，李方艾美酒店12月16日至25日、每周五、六、日17:00-21:00，在一樓大門口販售聖誕點心組合，大人幫自己點杯用Jameson搭配在地豐原柑橘果汁調成的聖誕特調，搭配美味聖誕甜點，台中耶誕嘉年華限定，每份199元起，漫步綠川欣賞耶誕裝飾，感受冬日溫馨夜晚美好！

李方艾美酒店自12月22日起，一樓咖啡廳北緯24也開始提供雙人英式下午茶組合，七種不同鹹甜點搭配自選茶飲或咖啡，至明年1月31日前，優惠嚐鮮價每份980元，全手工甜點採預約提供，2月1日將恢復原價1,280元。