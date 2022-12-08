紐約曼哈頓11月公寓租金月增近2％，讓期待物價降溫的希望落空，因為租金是計算通膨率的重要項目，並且逼迫許多租客承受不了而放棄租約，或轉租其他條件較差但租金較便宜的房子。

據紐約不動產估價公司米勒薩姆爾（Miller Samuel）與房仲業者Douglas Elliman資料，曼哈頓11月公寓租金中間值月增1.7％，從10月3,964美元上升至4,033美元（逾12萬台幣）。

至於11月平均租金，雖然略低於10月水準，但跟去年同期相較仍上升19％至5,249美元。

曼哈頓租金在夏季後一度拉回而讓租客暫時喘一口氣，也讓外界預期其租金能跟隨美國許多地區那樣不斷拉回，但最終租金仍居高不下，因曼哈頓11月空屋率僅2.4％，低於其歷來均值3％。

米勒薩姆爾執行長米勒（Jonathan Miller）說：「租金未如許多人期待那樣快速下降。」

紐約市是全美最大租屋市場，其租金上升會增加整體通膨壓力，因租金是美國計算通膨率的重要項目。

但曼哈頓租金太高開始令許多租客考慮搬離紐約市，或尋找面積較小但租金較低的房子。米勒薩姆爾指這令11月簽新租約數量月跌39％，創2020年初爆發新冠疫情以來最大跌幅。

專家指紐約租金走高，是因為房東開始更新在2020年和2021年簽下的租約，但新租約往往把租金提高20％或以上，和房東常要求租客年收入為月租金40倍，使租金中間值超過許多租客的承擔極限。

不動產服務商Brown Harris Stevens執行長費特曼（Bess Freedman）說去年租金飆升後，現在租客已難以承受新租約更昂貴的租金。房東必須提出更合理的租金才不會陷入僵局。

專家指有跡象顯示房東可能在明年開始退讓，因為11月願意讓步的房東比率從10月的13％上升至16％。若情況持續，將會令更多房東降低租金。