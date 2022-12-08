日前大陸河南省鄭州市有名男子，在出門抽菸時突然聽到樓梯間有動靜，於是便前去查看，沒想到一看驚呆，發現1名穿黑絲襪的女鄰居，坐蹲在樓梯階上「雙腿大開」開直播「DIY」，後來才發現原來女鄰居是情色直播主。

從原PO與友人的對話紀錄可見，原PO表示「我在這裡住了這麼久，我才知道我們這棟樓有個H播女主播」，友人聽完感到不可思議反問原PO「你怎麼知道的」、「什麼鬼」，原PO則向他提到「我出們抽根菸聽到樓梯間有動靜」、「結果看到主播在樓梯間DIY」。

男子要出們抽菸時，驚見樓梯間有女子蹲做在那開直播DIY。（翻攝自微博）

原PO的回應引起友人好奇，也傳了1段影片給友人看，畫面中是1位穿著黑絲襪的女子坐在樓梯階上，並且雙腳打開，手則放在腿中間的位置，友人看完後傻眼，還慫恿原PO去做壞事，並感嘆為什麼這麼好的事情沒發生在自己身上，還指出，若是自己遇到絕對直接抱起來。

消息在微博曝光後，網友傻眼紛紛留言表示「問缺不缺演員」、「H播也不一定會讓你上的」、「這邊不怕下面的人走上來嗎？」、「學日本？都成產業鏈了」、「網上看到覺得挺色的，現實裡碰到感覺挺瘋的」。