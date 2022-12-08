美國汽車經銷商過去近二年來致力建立新車庫存來滿足龐大需求後，現在情勢開始轉變，經濟前景不明朗和聯準會持續升息正衝擊車市，讓經銷商開始為此做準備。但汽車製造商卻看好車市仍然健全。

經銷商蘭扎維奇亞（Peter Lanzavecchia）說，之前車市被壓抑需求龐大，讓人等待大半年以上都不一定拿到新車，但現在這需求快枯竭而極憂慮明年景氣。

Cox Automotive最近公布10月25日到11月7日間針對逾1,000家經銷商做的季度調查，發現業界對前景看法，為Cox從2017年初開始做這調查以來最悲觀。

大部份經銷商指目前車市買氣疲弱的前二大因素，分別為經濟前景不明和持續升息，第三大因素是庫存不足。去年中以來庫存不足一直是經銷商頭號問題。

Cox首席經濟師史穆克（Jonathan Smoke）說，很難相信原本讓許多經銷商獲利創新高的市場，會快速轉為令業界愈來愈憂慮的境地。因各種跡象顯示美國經濟可能衰退，而衰退通常衝擊車市。

Cox調查顯示約一半經銷商指升息是影響買氣的問題之一，比率高於去年同期的僅3％。

儘管如此，目前新車供應仍相對不足，和不少民眾願意付高價趕快取得新車，因此部份汽車製造業高層認為車市仍然健全。

通用財務長傑考布森（Paul Jacobson）指車市還有一些被壓抑需求繼續釋放至明年。豐田北美營運資深副總裁霍利斯（Jack Hollis）看好仍有龐大新車需求。

Wards Intelligence資料顯示美國整體經銷商11月新車庫存較去年同期增加57％至160萬輛，仍只有歷史均值的約三分之一。

據J.D. Power資料，11月新車均價45,872美元創歷年來同一月份新高，較7月創新高水準僅低約幾百美元。