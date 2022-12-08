副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，綠營黨內第一波競爭將檯面化。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇8日在《新聞大白話》節目指出，民進黨不只縣市首長失利，桃園市長鄭文燦因為論文抄襲也受重傷，甚至包括口試委員林佳龍也不能說沒事，選黨主席說不過去。而隨著蔡英文敗選後必然的跛腳，鄭文燦或前副總統陳建仁根本沒有能力可以跟他爭，賴清德大概就會是唯一的候選人了。

王鴻薇表示，在縣市長選舉後民進黨挫敗，但為何沒有真正去改革跟反省？看起來還是在做權力的鬥爭。在過程中突然殺出一個鄭文燦，而鄭文燦又被台大核定論文抄襲，鄭文燦也道了歉，所以鄭文燦重傷。

「鄭文燦重傷之後，當然也重傷了蔡英文。」王鴻薇指出，以至於最後可能不得不去接受賴清德，這也使得賴清德有更加大的底氣去宣布要參選(黨主席)，否則的話，他(賴)可能會面對到整個英系對他的對抗。可是現在放眼英系自己本身也好，或者其他派系，因為這些中生代全部都受傷。

王鴻薇說，不只是在這次選舉裡面的失利，鄭文燦論文抄襲，林佳龍又是他的口試委員，所以如果講鄭文燦抄襲，不能說林佳龍沒有事情。如果說鄭文燦因為論文抄襲不能夠去選黨主席，但是身為口試委員，卻可以去選黨主席？這個也說不過去。

「所以賴清德有底氣，在這麼短的時間就拍板定案。」王鴻薇表示，但這也必然去牽動到民進黨權力版圖的轉移。大家本來預期，這次縣市長英系大敗之後，包括蔡英文乾綱獨斷，把所有的提名權掌握在自己手裡，結果大家吞下了這樣的敗果，蔡英文本來就會跛腳。而隨著賴清德能抓緊黨權，那大概不必去猜測，民進黨的候選人，賴清德大概就是唯一了，鄭文燦或陳建仁根本沒有任何能力可以去跟他爭。