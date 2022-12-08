玟妡一身性感聖誕火紅內衣裝，令人噴鼻血。（JKF提供）

JKF 12月封面女星邀請國際音樂節S2O女體盛玟妡榮登封面人物。玟妡18歲出道以大尺度照片擄獲人心，是近年來JKF力捧的女郎之一，在JVID頻道每支影片都創下高流量，更讓玟妡名利雙收。這次拍攝性感聖誕火紅內衣派對主題封面，完全詮釋性感小野馬火熱風格，讓老司機們在歲末年終仍感受滿滿的熱情。

玟妡在國際音樂節S2O擔任女體盛女郎，在身體上放生魚片和壽司，因此名聲大噪，雖然資歷不比其他女郎豐富，但努力在作品上求進步，會思考如何讓照片和別人不一樣，吸引大家的眼球，努力進化回報粉絲。

此外，JKF女郎玟妡也被粉絲誇讚性感又愛國，國旗美人魚吸引上萬人按讚。玟妡笑說：「一般國旗給人莊嚴嚴肅的感覺，我覺得透過多樣化的創作可以把美麗的國旗穿在身上，並獲得廣大迴響真的是太開心了。」

JKF海外推廣也把玟妡放在重點力推的女郎之一，10月底集結旗下力捧女郎前往新加坡作秀，玟妡說：「這次和雪碧、步步、夏暮光、嵐芯語、苡昕、謝立琪、酸酸、雲嫣、高萱等人一起出國演出，特別預備準好多造型從學生妹、啦啦隊隊員、選美皇后到兔女郎，新加坡的粉絲很熱情，介紹了好多在地美食大家一起大快朵頤，真是一趟開心的賺錢之旅。」JKF將於12月24日舉辦JKF女郎聖誕簽書會。