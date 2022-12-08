前主播兼主持人廖科溢轉戰旅遊節目後，出色表現兩度獲金鐘獎肯定，去年底爆婚變結束9年婚姻，近日突然公布喜訊，宣布與主播秦綾謙結婚，兩人交往一陣子後廖科溢很快帶女方認識親友，並主動提出要結婚，不料卻冒出多名爆料者稱廖科溢劈腿，對此編劇柯志遠發表看法「他真的不會害人，你們高抬貴手吧！」

曾寫下《惡女阿楚》、《海豚灣的天空》等書的知名作家柯志遠近年轉任編劇，他今（8）日針對廖科溢的事件逆風發聲：「他真的沒有那麼複雜，一個任勞任怨認真做事的年輕人，謙卑有禮到有點笨的孩子（只是看起來聰明）」柯志遠認為廖科溢不會害人，為他求情「你們高抬貴手吧！」

柯志遠表示自己看著廖科溢一步一步走過來，不相信他會害人。（圖／截取自柯志遠facebook）

柯志遠透露當初與廖科溢是同公司，辦公室就在上下樓層，自己是一步一步看著廖科溢走過來的，他強調「（廖科溢）一臉聰明相，其實憨憨傻傻的，這樣的笨孩子哪可能耍心機去害人？唉」，言詞間力挺廖科溢的為人。

廖科溢宣布結婚後，許多爆料者湧現指控他劈腿，對此廖科溢回應爆料有真有假，爆料者提供的對話是片面截圖，只公布了單方有利的證據，認為該爆料行為有失公允，表示針對惡意造謠保留法律追訴權；他同時回顧上一段婚姻，坦承因為聚少離多而外遇，因此有把柄落在外遇對象手上，他稱遭外遇對象逼迫離婚及情緒勒索，強調自己「不得不」被控制，離婚後的幾段短暫感情有些處理不好，對於這點他感到抱歉。

對於新婚妻子秦綾謙，廖科溢直言對方是真愛，他也表示會虛心接受所有批評與指教，只求別波及父母、妻子與其他家人。