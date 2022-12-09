《美麗島電子報》董事長吳子嘉。 （資料照片）

副總統賴清德將競選民進黨黨主席，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，新的救世主產生，但是可否帶領民進黨延續執政？最大困難就是民進黨「黑金化」！

副總統賴清德證實已向總統報告，決定參與民主進步黨此次的黨主席補選，下周將擇期前往登記。總統府表示，蔡英文總統表達祝福之意。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日在中天電視《新聞千里馬》表示，賴清德要選黨主席，麻煩在哪裡？並不是一開始得到新潮流全力支持，中間有一個重要的變數，就是鄭文燦。

吳子嘉披露，鄭文燦和英系合作密切，如果桃園獲勝，要用鄭文燦擔任行政院長以分裂新潮流，這時2024選戰就會有很大變數。

吳子嘉直言，意外的是張善政贏了桃園，就是被打出來的。民進黨在這次選舉最大的失敗，是本身策略失敗，目前倖存者就是賴清德。

另外，吳子嘉分析，有兩件事情發生，才會讓賴清德決定選黨主席，第一是派系決議，「我知道新潮流已經整合好」，支持賴清德選黨主席。第二就是正國會林佳龍、綠色友宜連線也支持。這些選票已佔了黨代表三分之二，賴清德百分之一百沒有意外，這時候才會跟蔡英文報告。

吳子嘉認為，從今天開始，會有民進黨各方人士簇擁而上，新的救世主產生，可否帶領民進黨延續執政？最大困難就是民進黨「黑金化」！