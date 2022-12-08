福貞-KY（8411）8日公告自結11月合併營收7.39億元，月增14.81％、年減4.3％，主因近期大陸部分地區因疫情防控，致使區域物流降載而影響出貨；累計今年前十一月合併營收77.73億元，年增11.89％，主因受惠今年新竹廠加入營運與山東廠新產線挹注營收。

福貞11月營運表現未如預期，雖較上月增加，然與去年同期相較減少，原預期因2023年農曆春節提早至元月，應可望提前發生的傳統農曆春節旺季前拉貨潮，然在11月尚未顯現，主要係因大陸11月部分地區出現疫情封控管理，導致物流降載或限制造成出貨動能減弱所致。

目前大陸防控政策隨疫情減緩而漸次鬆綁，惟終端消費市場信心及力度稍弱，使11、12月農曆春節前傳統旺季拉貨提升力道，不如先前預期。

另福貞11月大陸各廠，仍保持較高水位稼動率生產，其中，山東廠9月底新增第二線鋁罐生產線，亦僅用一個多月時間，即拉升到逾8成稼動率，且各規格鋁罐與馬口鐵罐成品庫存備貨已維持相當水位，以因應後續消費市場需求。

傳統農曆年前送禮及冬季飲品商機，是粥類飲品（如八寶粥）及蛋白飲品（如牛奶花生、杏仁露）等產品需求增溫的主要動能，可望帶動馬口鐵罐的訂單需求提升，加上啤酒與涼茶類飲料，因大陸冬季飲食習慣以火鍋為大宗，往往帶動其銷售表現甚至較夏季更佳，亦將明顯推升鋁罐的出貨表現。

福貞累計前十一月合併營收77.73億元，年增11.89％，公司今年雖受到去年大陸高基期，及第二季遇華東地區疫情嚴格封控管理影響，然在新竹廠加入營運挹注，復加上大陸端有新增顆粒飲料客戶，現有涼茶客戶推出氣泡飲品新產品，與山東廠第二條產線9月底正式量產等助攻力道，大陸地區營收自下半年起，亦已重返年成長軌道，福貞於全年度雙位數成長目標應可望達成。

展望後市，福貞說，今年公司營收成長表現符合預期，隨著全球環保意識高漲，減塑商機，大陸地區金屬包裝容器產業前景趨勢明確，公司現擁有兩岸六大生產基地，供貨布局幅射範圍廣泛。

因應龐大市場商機，另福貞已啟動山東廠第二條二片式鋁罐產線的正式投產營運，新產線年產能5億支，預期可進一步擴大市占率，且2023年將再新增陝西廠二片式鋁罐投產，預期多條產線產能導入後，未來各產線可更專一於單一罐型的生產，生產訂單相互支援，將可使產能效益再次提高，而整體經濟規模效益，更有發揮。