知名旅遊節目主持人廖科溢7日公開與主播秦綾謙結婚喜事，卻接連遭多名女子出面指控他是劈腿渣男，儘管他8日發聲道歉認了外遇，但風波仍未平息；有不少看過廖科溢節目的觀眾也跳出來質疑，發現他主持都沒有做功課，甚至不太會講英文，直言「不懂他有名的點」。

廖科溢曾獲得第49屆金鐘獎行腳節目主持人獎和第53屆金鐘獎生活風格節目主持人獎，台風穩健加上俊俏臉蛋，讓他還有「婆媽殺手」封號；在近日廖科溢劈腿醜聞連環爆後，除了感情生活變焦點外，他的主持風格和實力也被重新放大檢視。

網路論壇《批踢踢實業坊》有人跳出來發文，自稱都會陪家人看廖科溢的節目，看了幾次後發現他身為旅遊節目主持人卻好像不太會講英文，在介紹人文風景或風土民情也總是重複幾個語詞，感覺沒有做功課，更提出個人觀點，「以前冒險王的阿布和惟毅之類的顏值也可以，也會講英文，我覺得都比他主持的好看多了」，直言不懂廖科溢有名的點。

有不少網友在底下表示，「就真的沒料，都在賣臉，婆婆媽媽很愛的小白臉型」、「他廢話超多，發語詞很愛講“真的是”，聽得很煩」；更有長期觀看節目的忠實觀眾認同地說，「我不是要求每個人都要跟哲青（謝哲青）那樣，但他（廖科溢）主持根本都在很平淡的念很敷衍的稿」，真的好像沒做什麼功課。