王莫昀/台北報導

元宇宙與NFT,已經成為數位加密時代的新潮流。日前由Web3策略公司nspace舉辦的「未來藍海 The future is NOW 」論壇,就邀請到知名的 NFT書籍作者劉呈顥、區塊鏈界果殼律師、元宇宙藝術家洪司丞、台灣虛擬貨幣交易所ACE、冷錢包品牌CoolWallet、NFT孵化器C-cubed、區塊鏈遊戲 Frutti Dino、KYC系統商KryptoGO參與座談,nspace也特別邀請到來自香港的元宇宙設計團隊 INDEX GAME 來台交流。

今年8月,nspace與INDEX GAME簽訂台灣獨家策略合作,提供The Sandbox的生態服務。nspace是專為企業及品牌打造Web3策略的無國界公司,為知名IP發行NFT,並成立知DAO支持創作者實現夢想。

INDEX GAME 是全球首家獲得 The Sandbox 投資的機構,已成功幫助多個品牌及IP進入以NFT為基礎的元宇宙世界 The Sandbox。現在,不僅是沉浸感的遊戲體驗、主題收藏博物館、藝人歌手『元』巨蛋、會員/社群交流空間,更多有趣的品牌結合,都能交由專業團隊進行策略規劃,擴展元宇宙商機。

也因為越來越多企業想要投入Web3與元宇宙的藍海,增進職場技能就更為重要!nspace CEO 劉呈顥表示:「無論你是創業家、經理人、行銷人、法務、財管、設計師,進入Web3都可以在這裡找到屬於你的機會!」未來,各方面的職務都將在環境與技術的改變下,接觸新興領域,也因此,本次「未來藍海 The future is NOW 」論壇也帶入了,遊戲設計、法律安全、品牌行銷、社群經營、元宇宙職能等五大主題分享業界經驗,同時也結合本期TURF協會年輕世代工作營學員,策展元宇宙建置的學習成果。