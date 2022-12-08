半導體庫存調整循環仍在如火如荼進行中，高盛證券調查發現，晶圓代工廠明年上半年的營運谷底可能比預期更深，與摩根大通先前提出觀點相呼應，不過，大哥台積電（2330）、二哥（2303）聯電產品定價依然穩固，明年下半年將迎來健康反彈，將目標價分別調升到600元與60.2元。

市場對半導體產業修正循環延續已有共識，近期摩根大通、高盛證券等接連提出明年上半年進入谷底、幅度可能比想像中嚴重觀點，其實也廣為市場所接受。高盛證券同時建議旗下客戶要看得遠一點，尤其在11月反彈以前，主要晶圓代工廠台積電、聯電、世界今年以來至10月低點為止，股價重挫40％～62％，比起同期間台股下跌約3成嚴重許多，意味負面因素已大致反映在股價大幅回檔上。

值得注意的是，面對明年上半年晶圓代工的產業修正，依據高盛證券所做調查，成熟製程似乎比先進製程有更高抗壓性，產能利用率有撐，市場投資二哥聯電的優先程度可望受到激勵。

展望後市，高盛證券認為半導體庫存明年中將降低到正常水平，下半年迎來健康反彈，如此研判的理由有三：首先，整體晶圓代工廠的資本支出削減幅度，看起來遠低於明年上半年產能利用率下降幅度，顯示下半年訂單展望依舊健康。

其次，台積電擁有議價優勢，明年仍可望調高晶圓代工費用約5％，聯電的代工價格也相當穩固，整體定價前景不差，呼應台積電、聯電認為本次庫存調整只是周期性修正。再者，考量中美關係緊張，客戶尋求供應鏈彈性之際，台系晶圓代工廠明年下半年市占分額將進一步提升，尤其是二線晶圓代工廠受惠更深。