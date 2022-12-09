德國與法國內政部長8日表態支持克羅埃西亞、羅馬尼亞與保加利亞加入申根區會員國，但奧地利則抱持反對意見。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，法國認為三國做了非常大的努力，沒有理由反對。