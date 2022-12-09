德法支持東歐三國加入申根區 奧地利反對 00:112022/12/09 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國與法國內政部長8日表態支持克羅埃西亞、羅馬尼亞與保加利亞加入申根區會員國，但奧地利則抱持反對意見。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，法國認為三國做了非常大的努力，沒有理由反對。 社區規畫師走讀見學 攜手共創微笑基隆 嘉義茶都以時尚為題 9天活動展現茶的時尚風潮 大家的事大家商量著辦：內蒙康巴什區居家隔離採票決制 #三國 #申根區 #奧地利 #反對 #法國內政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 橙斑成隊 台南農漁會合體促銷 04:102022/12/08 地方新聞 首入圍即奪獎 技嘉拿下大中華地區最佳投資人關係長 19:442022/12/08 財經 地方公務員特考周六登場 確診解隔仍快篩陽性考生可應試 14:342022/12/08 政治 台積電赴美設廠 宇智打造智慧社區 04:102022/12/08 企業經營 明訂兩大目標 星展基金會增設「社區影響力」主軸 16:092022/12/08 財經 聖源生技 淨零碳排永續經營 04:102022/12/08 產業特刊 施明德：避戰，不挑釁 是台灣對世界和平的義務 04:102022/12/08 政治要聞 大陸交通運輸部取消跨區域出行人員查驗核酸、健康碼和「落地檢」 08:532022/12/08 兩岸 新住民中心揪團運動 越籍姊妹減重6公斤更自信 20:302022/12/08 生活 暖冬結卵不佳烏魚子漲了 蒲燒鰻降價 20:192022/12/08 生活 元旦連假出遊車多 公總公布易壅塞路段 12:332022/12/08 生活 新北學習型城市論壇 分享5大示範區推動成果 13:552022/12/08 生活 鏢魚手撈垃圾 老翁護漁港成環保標竿 04:102022/12/08 地方新聞 幸福到你家升級2.0 林口區公所再推幸福中繼站 20:182022/12/08 生活 又老又貴不違和！這裡老宅賣破2.5億 17:452022/12/08 房市新訊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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