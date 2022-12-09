蘋果推出強化使用者數據安全的新功能，也代表執法機關將更難在必要時取得犯罪調查資料，在蘋果持續為廣大的iPhone用戶提供隱私保護新措施時，可能增加與全球執法單位和政府的摩擦。

蘋果計劃推出名為「iCloud進階數據保護」的端對端加密系統，將能保護儲存在iCloud的大部分數據安全。iCloud是用戶用來儲存照片、備分iPhone或儲存Notes和Messages等特定裝置數據的服務。

在蘋果遭受駭客攻擊的情況下，新功能可保護iCloud數據安全，也能阻止執法單位接觸iCloud數據，就算搜索令也無用武之地。

蘋果過去雖拒絕協助美國聯邦調查局（FBI）等機構破解嫌犯的加密iPhone，但在合法的司法要求下，能提供儲存在iCloud大部分的數據。推出新的安全強化功能後，蘋果就沒有遵守執法單位要求查看iCloud備份的技術能力。

蘋果表示，新功能的目的就是防止用戶遭受最精心設計的攻擊。蘋果軟體工程資深副總裁費德瑞奇（Craig Federighi）受訪時表示，用戶將愈來愈多個人資訊儲存在裝置中，也容易成為攻擊的對象。

執法單位紛紛對蘋果的新措施感到憂慮。FBI發言人透過聲明稿表示，FBI對新功能感到深切擔憂，這將限制FBI保護美國民眾免於網路攻擊，再到組織犯罪和恐怖主義等犯罪行動的能力。

美國司法部發言人對此消息不予置評。

多名西方國家前執法和情治官員對蘋果的新措施感到意外，原因之一是蘋果過去避免將iCloud納入加密範圍。官員表示，蘋果有時會示意主管機關，iCloud或許是取得有用的犯罪調查資訊之管道。

英國國家網路安全中心前負責人馬丁（Ciaran Martin）表示，蘋果的新措施可能在部分國家面臨法律挑戰。就澳洲現行法律和英國即將頒布的法令來看，這些國家可能限制蘋果的用戶保護措施。