消息人士透露，英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）預計9日與十多家北海石油和天然氣公司高階主管會面，討論暴利稅議題，與會的能源業者包括殼牌與英國石油。杭特11月宣布，油氣公司的暴利稅稅率從25％調高至35％。