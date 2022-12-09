英國財長擬與能源公司領袖會面 討論暴利稅 00:112022/12/09 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士透露，英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）預計9日與十多家北海石油和天然氣公司高階主管會面，討論暴利稅議題，與會的能源業者包括殼牌與英國石油。杭特11月宣布，油氣公司的暴利稅稅率從25％調高至35％。 總統關切 交通部月底前與地方政府討論公共運輸補貼 觀念平台－從ESG資訊揭露 到氣候變遷訴訟 加州將開全美第一槍 對石油公司暴利開罰 #杭特 #暴利 #英國 #會面 #討論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英議員稱對台軍事協助探索空間大 陸駐英使館批干涉內政 11:002022/12/06 兩岸 抑制油價高漲 加州擬徵暴利稅 04:102022/12/07 全球財經 大陸英國商會發布年報 在華英企悲觀程度升至新高 16:332022/12/08 兩岸 《國際經濟》英國11月房價下跌 2020年5月以來最劇 16:292022/12/08 財經 Apple Car 開發計畫大轉彎！不再追求完全自動駕駛、定價會壓在三百萬元內 14:032022/12/07 汽車情報-汽車新聞 哈利梅根紀錄片上線 再掀英國王室內幕 23:242022/12/08 財經 王美花否認有發十倍券指示 具體振興措施需跨部會討論 10:402022/12/07 財經 國戰會論壇》美加繼續測試中國「紅線」 台海難和平（王崑義） 00:342022/12/08 海納百川 美國逼中國買西方疫苗 04:102022/12/07 政治要聞 歐洲官員 支持歐央下周升息2碼 00:342022/12/07 財經 黃天牧：跨部會討論後拍板 加密貨幣傾向適度漸進式納管 04:102022/12/06 金融．稅務 陸駐英使館警告：英國政客不要低估台灣問題的高度敏感性 20:402022/12/06 兩岸 英助台潛艦國造 軍事協助探索空間大 04:102022/12/06 政治要聞 影》不到一個月查爾斯又被丟雞蛋！網見這1幕嘆了 15:332022/12/08 國際 旺報社評》讓世界對台灣放心 17:272022/12/08 旺報社評 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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